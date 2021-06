Knie auf Hals - Jetzt untersucht die Staatsanwaltschaft die fragwürdige Polizei-Aktion

Das sagte die Polizei zum Vorfall

Nach anfänglicher Kooperation habe der Mann beim Anlegen der Handfesseln die Arme versperrt. Zu diesem Zeitpunkt habe er die Fesseln an einem Handgelenk getragen. «Für alle Beteiligten kann es gefährlich werden, wenn jemand mit einer offenen Handschelle am Handgelenk anfängt, herumzufuchteln», betont die Kapo. Deshalb habe man entschieden, den Mann zu Boden zu führen. Ein Polizist habe sich dabei an der Hand verletzt, was ein Festhalten mit dieser Hand verunmöglicht und es zusätzlich erschwert habe, «den sich nun körperlich und mit Klemmen zur Wehr setzenden Mann zu arretieren».