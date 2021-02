In dieser Bildstrecke siehst du den Preisvergleich für FFP2-Masken in der Schweiz.

Jetzt verkauft auch die Migros FFP2-Schutzmasken. Der Detailhändler kündigte gestern im «Migros Magazin» an, dass die neuen Gesichtsmasken nun erhältlich sind. Eine Stichprobe im Geschäft zeigt, dass die Migros preislich eher schlecht dasteht (s. Bildstrecke oben).

Pro Maske im Dreierpack zahlt man in der Migros über vier Franken. Besonders günstig sind die FFP2-Masken bei Aldi, Lidl und teilweise im Onlinehandel – der beste Preis beträgt dort 85 Rappen pro Maske.

Neben den Apotheken waren die FFP2-Masken bis jetzt hauptsächlich in Baumärkten erhältlich. Das hat sich nun geändert. Von den grossen Detailhändlern haben nun alle, ausser Coop und Denner, die FFP2-Masken im Sortiment. Coop schreibt auf Anfrage, dass die Masken demnächst auch in den eigenen Supermärkten zu kaufen sein werden. Denner gibt an, die Aufnahme noch zu prüfen.