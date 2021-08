Abfüllstationen - Jetzt verkauft Coop Pasta und Müesli ohne Verpackung

Migros will Abfüllservice ausbauen

Die Migros bietet seit November Lebensmittel im Offenverkauf an Abfüllstationen. Dieser Service läuft laut «Blick» so erfolgreich, dass die Detailhändlerin bis Ende Jahr schweizweit über 20 Unverpackt-Stationen errichten will. In den ersten Monaten hätten über 11’000 Kunden und Kundinnen das Angebot genutzt, dadurch seien fast 43’000 Einwegverpackungen eingespart worden. Den Abfüllservice für Flüssigwaschmittel und Geschirrspülmittel will die Migros allerdings nicht ausbauen.