Kleider im Möbelhaus – Jetzt verkauft Ikea Sweatshirts, Taschen und Mützen

Mützen, Pullis, T-Shirt und Taschen mit Ikea-Logo und Strichcode drauf: So sieht die neue Kleiderlinie «Efterträda» des schwedischen Möbelhauses aus. Ab dem 14. Oktober gibt es die Kleider in allen Läden in Italien zu kaufen, wie die italienische Tageszeitung «Corriere della Sera» berichtet.

In Japan wird die Kleiderlinie von Ikea bereits erfolgreich verkauft. So sind die Kleider auch in Zusammenarbeit zwischen der schwedischen Muttergesellschaft und der japanischen Niederlassung in Tokio entstanden.