Böse Überraschung – Jetzt versprayen Unbekannte schon Polizeiautos, die im Einsatz sind

So sah das Polizeiauto aus, nachdem die Polizisten von einer medizinischen Hilfeleistung zum Fahrzeug zurückgekehrt waren. Facebook Luzerner Polizei

Darum gehts In der Nacht auf Sonntag war eine Patrouille in der Stadt Luzern bei einem medizinischen Notfall im Einsatz.

Als die Polizisten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, war der Wagen beleidigend versprayt.

Für den Sprecher der Luzerner Polizei ist diese Tat «absolut unverständlich und nicht nachvollziehbar».

Ähnlich sehen es auch die User und Userinnen, welche den Post in den sozialen Medien kommentiert haben.

Nachdem eine Patrouille der Luzerner Polizei einem Unbekannten in medizinischer Not geholfen hatte und zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt war, wurden sie von einem wenig netten Schriftzug am Auto begrüsst: Dort war neben nicht lesbaren Sprayereien die Zahl 1312 zu lesen, was soviel bedeutet wie: «All Cops are bastards», oder zu gut deutsch: «Alle Polizisten sind Bastarde».

Diese Aktion hat die Polizei dazu bewogen, einen Eintrag zum Vorfall in den sozialen Medien zu veröffentlichen: «Wir helfen einem Menschen und während dieser Zeit wird unser Fahrzeug beschädigt! Echt jetzt?! Wir würden gerne unserem eigentlichen Job nachgehen, statt uns mit solchen Sachbeschädigungen zu beschäftigen. Danke fürs Mit- und Weiterdenken.»

«Diese Tat ist absolut unverständlich und nicht nachvollziehbar»

Laut Urs Wigger, Sprecher der Luzerner Polizei fand der Einsatz am Sonntag kurz nach 3.30 Uhr in der Stadt Luzern statt und das Fahrzeug wurde etwa während 90 Minuten parkiert. Immerhin konnte Wigger nicht bestätigen, dass solche Beschädigungen in der letzten Zeit zugenommen hätten. Die Frage, ob diese Sachbeschädigung mit den vom Bund verordneten Corona-Massnahmen zu tun haben könnte, weiss Wigger nicht.

Er schreibt aber auf Anfrage: «Da die Täterschaft unbekannt ist, weiss ich nicht, was diese von den Massnahmen des Bundes hält. Derartige Beschädigungen kamen schon vor, als Corona noch kein Thema war.» Immerhin hält sich der Schaden am Fahrzeug in Grenzen, denn der Wagen konnte in der Zwischenzeit in der Garage gereinigt und bereits wieder eingesetzt werden. Wigger hat allerdings eine klare Meinung auf die Frage, was er zur eindeutigen Message der unbekannten Vandalen zu sagen hat: «Eine derartige Tat ist für mich absolut unverständlich und nicht nachvollziehbar.»