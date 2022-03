Dreierreihe – Jetzt versteigert die Swiss Economy-Sitze 

Flugzeugfans können sich ab sofort Economy Class Dreiersitze der Swiss ins Wohnzimmer stellen: Die Airline versteigert die Sitze ihrer Boeing 777-300ER Flotte, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Verkauft werden die Stühle über das Internet-Auktionshaus Ricardo, das wie 20 Minuten zur TX Group gehört.

Alle Einnahmen spendet die Swiss an die Stiftung Pigna in Kloten. Diese bietet Menschen mit Behinderung einen entsprechenden Wohn-, Arbeits- und Lebensraum mit einer bedarfsgerechten und bedürfnisorientierten Begleitung an.