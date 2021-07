Neuer US-Bericht : Jetzt warnen auch die Amis vor den exorbitanten Kosten des F-35A-Jets

Der Bundesrat hat sich für den Tarnkappen-Kampfjet F-35A aus den USA entschieden. Doch laut neuen Erkenntnissen aus den USA könnten die Kosten für den Jet aus dem Ruder laufen.

Der Bundesrat hat entschieden: Künftig sollen die amerikanischen F-35 Kampfjets in der Schweiz zum Einsatz kommen.

Dafür will er rund fünf Milliarden Franken ausgeben.

Der Bundesrat will 36 neue Tarnkappenjets F-35A beschaffen.

Die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd will 36 Flugzeuge des Typs F-35A des US-amerikanischen Herstellers Lockheed Martin anschaffen. Dies wurde am 30. Juni entschieden. Beim F-35A ergaben sich sowohl der höchste Nutzen und gleichzeitig die tiefsten Kosten, so der Bundesrat.