Historische CS-Generalversammlung: 20 Minuten berichtet live

Im Hallenstadion in Oerlikon beginnt um 10.30 Uhr die wohl letzte Generalversammlung (GV) der Credit Suisse (CS). Türöffnung ist um neun Uhr. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben wegen des CS-Aus viel Geld verloren. Die kleinen Aktionäre können aber nicht viel mehr tun als ihren Unmut zu äussern, sagt Roger Said, Geschäftsführer der Aktionärsvereinigung Actares, zu 20 Minuten. Wut und Empörung erwartet er von ihnen. «Das muss der Verwaltungsrat jetzt über sich ergehen lassen», so Said.