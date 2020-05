Ende des Lockdown

«Jetzt werde ich umso mehr Tattoos stechen»

Seit Montag haben Tattoostudios wieder geöffnet. Sie werden fast überflutet mit Anfragen. Ein Augenschein in einem Zürcher Studio.

Nach sechs Wochen g ing es am Montag endlich wieder los: Tä­to­wie­re­rin Denise del Conte d urfte ihren ersten Kunden nach dem Corona-Lockdown empfangen. Auf ihrem Stuhl s ass David. Wie die Tätowiererin t rug auch er eine Schutzmaske, während sie d ie surrende Nadel a nsetzt .

Schutzmasken und Desinfektionsmittel

Nahe an ihren Kunden zu sein, macht del Conte auch in Zeiten von Corona nichts aus: «Es wird ja mit Tröpfchen übertragen. Wenn beide einen Mundschutz tragen, halte ich das nicht so für ein Problem.»