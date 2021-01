Auf die Anmeldung zur Impfung gab es vergangene Woche einen grossen Ansturm. Bereits nach etwas mehr als einer Stunde waren alle Impf-Termine vergeben. Weitere Kontingente werden via Ärzte an Hochrisikopatienten vergeben. Bereits in den Tagen zuvor gab es einen Ansturm auf die Liste für Impftermine am Zürcher Unispital. Ab 18. Januar wird für Personen ab 75 Jahren und Hochrisikopatienten wieder ein Anmeldesystem für die Impfung zur Verfügung stehen. Ab Mitte Januar wird auch mit dem Impfen in Alters- und Pflegeheimen begonnen.