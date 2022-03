Wegen Ukraine-Krieg – Jetzt werden die Hypotheken in der Schweiz günstiger

Was machen die Notenbanken?

Die Notenbanken sind derzeit in einem Dilemma: Sollen die Zinsen angehoben werden oder nicht? So steigt zum einen weltweit die Inflation, was für eine Erhöhung der Zinsen sprechen würde. Zum anderen könnten höhere Zinsen das wirtschaftliche Wachstum abwürgen. Der Hypothekarvermittler Moneypark geht daher davon aus, dass die US-Notenbank Fed bei den angekündigten Zinserhöhungen Vorsicht walten lässt. Im Euro-Raum sei die Wahrscheinlichkeit relativ gross, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre für März in Aussicht gestellte Kursänderung abschwächen oder vertagen wird. Der Zinsentscheid der EZB steht am 10. März an.