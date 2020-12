Seit Freitag gilt eine Sperrstunde, und am Sonntag müssen die Läden ganz geschlossen bleiben. Alles, was bleibt: der Selecta-Automat. Das hat am Wochenende zu einem Run auf die Automaten geführt: Die Verkaufszahlen in der Deutschschweiz sind um 30 Prozent gestiegen, wie Selecta gegenüber 20 Minuten bestätigt.

Weil die Geschäfte geschlossen sind, waren die Automaten besonders am Sonntag in der ganzen Schweiz sehr gefragt. «Einige Selecta-Automaten wie in Oerlikon haben sogar bis zu fünfmal so viel verkauft wie an normalen Tagen», sagt Mediensprecherin Sarina Künzli.