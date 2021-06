Keine Auswahl mehr - Jetzt werden die Wohnmobile knapp

Wer diesen Sommer mit dem eigenen Wohnmobil in die Ferien rollen will, braucht etwas Glück und gute Nerven. Denn es ist nicht so einfach, an ein Fahrzeug zu kommen. Wegen der Coronakrise gibt es wie bei den Autos lange Wartefristen. « Wer jetzt ein neues Fahrzeug bestellt, muss mit Produktionsfristen von bis zu 1,5 Jahren rechnen», sagt Hostettler.