Milchpreise steigen - Jetzt werden Joghurt, Butter und Käse teurer

Die Milchpreise gehen weltweit durch die Decke. So ist der Durchschnittspreis bei der globalen Milchauktion Global Dairy Trade Anfang Woche um 4,2 Prozent auf 4840 US-Dollar pro Tonne geklettert. Schon an der letzten Auktion vor einem Monat sind die Preise um vier Prozent gestiegen.

Auch in der Schweiz werden die Milchpreise steigen, wie Pierre-André Pittet, Vizedirektor Schweizer Milchproduzenten SMP, gegenüber 20 Minuten sagt: «Schweizer Milchbauern können wohl ab April oder Mai rund drei Rappen mehr pro Kilogramm Milch verlangen.» Denn ab diesem Zeitpunkt müsse die Branchenorganisation Milch den Richtpreis erhöhen.

Diese Preissteigerung werde sich dann aber auch im hiesigen Detailhandel bemerkbar machen. «Milchprodukte werden darum leicht teurer werden müssen», so Pittet. Für Joghurt, Butter und Käse dürften Schweizerinnen und Schweizer also bald mehr bezahlen.

Grund dafür sei die weltweit steigende Nachfrage nach Milchprodukten. «Gleichzeitig ist die Produktion in der EU zum ersten Mal seit zehn Jahren stabil. Es wird also gleich viel Milch wie im letzten Jahr produziert», so Pittet.