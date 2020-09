Die «New York Times» machte es am Mittwochabend publik: Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) steigen ins Filmgeschäft ein. Das Paar, das seit kurzem in der Nähe von Santa Barbara lebt, hat einen mehrjährigen Vertrag mit dem Streaming-Giganten Netflix unterzeichnet und wird bald Filme und Serien produzieren. Ein halbes Jahr nach ihrem Rücktritt als ranghohe Mitglieder der britischen Königsfamilie ist damit endlich klar, wie die Sussexes künftig ihr eigenes Geld verdienen wollen.

Auch Disney+ hat um Harry und Meghan gekämpft, wie inzwischen bekannt ist. Am Ende triumphierte aber Netflix: «Wir sind unglaublich stolz, dass sie Netflix als ihr kreatives Zuhause ausgesucht haben», so Chef Ted Sarandos. «Unser Fokus wird auf der Erstellung von Inhalten liegen, die informieren, aber auch Hoffnung geben», liess sich das Sussex-Paar seinerseits zitieren.

Millionen-Deal abgeschlossen

Reality-Show über ihr neues Leben

Der Vertrag beinhalte einen gewissen Prozentsatz an Sendezeit, in der Harry und Meghan selbst vor der Kamera stehen müssen, wie «Bild am Sonntag» berichtet. Das ist nicht unüblich: Bei Barack (59) und Michelle Obama (56) etwa – deren Vertrag als Vorbild für die Sussexes gehandelt wird – erschien die hauseigene Doku «Becoming» über Micheles Lesereise zu ihrer gleichnamigen Autobiografie. Brad Pitt (56) soll dagegen gerade wegen dieser Klausel einen Deal mit dem Streamingdienst abgelehnt haben.