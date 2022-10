Herbstferien: Jetzt werden Mietautos wieder günstiger – zumindest kurzfristig

Der Mietauto-Markt sei in der Schweiz weniger umkämpft als in Deutschland, sagt Ferdinand Dudenhöffer vom Duisburger Center Automotive Research. Der starke Franken habe dazu geführt, dass Schweizerinnen und Schweizer Autos in Deutschland mieten. «Man muss genau abklären, über welche Landesgrenzen man fahren darf», sagt Dudenhöffer. Ignoriere man die Regeln, drohten schnell Probleme mit den Vermietern.