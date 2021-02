Der Kanton Graubünden will den Präsenzunterricht mit wiederholten Massentests an Schulen aufrechterhalten.

Infektionen mit dem mutierten Coronavirus an Schulen nehmen zu. Oft müssen ganze Klassen in Quarantäne. Das verunsichert die Eltern.

In Winterthur musste kürzlich eine ganze Schule für einige Tage geschlossen werden, weil mehrere Personen sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten – teils offenbar auch mit ansteckenderen mutierten Varianten. Meldungen über Ausbrüche an Schulen häuften sich in den letzten Tagen und Wochen, die Behörden ordneten im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus’ Massentests an und schickten ganze Klassen in Quarantäne.