Umstrittene Regelung: Jetzt will auch die Zuger Regierung die «schwarze Liste» abschaffen

Das Verwaltungsgericht Zug hat vor einem Jahr beanstandet, dass auch Personen in die Liste aufgenommen werden, für deren Schulden bereits ein Verlustschein besteht.

Die Personen auf der sogenannten «schwarzen Liste» können aber nur in Notfällen medizinisch behandelt werden.

Regelung wurde durch ein Gerichtsurteil stark eingeschränkt

In Zug sind diese Appelle bisher nicht angekommen. Jetzt aber tut sich etwas: So hat das Verwaltungsgericht im Herbst 2021 entschieden, dass es nicht rechtmässig ist, auch Menschen auf der Liste zu führen, für deren Schulden ein Verlustschein besteht. Ein Verlustschein wird erst dann erstellt, wenn erwiesen ist, dass die Betroffenen die Prämien nicht bezahlen können, auch wenn sie dies wollten.

Deshalb sind die gesetzlichen Grundlagen sowie die Durchführung der schwarzen Liste überprüft worden. Der Regierungsrat hat beschlossen, dass die Weiterführung der Liste unter den gegebenen Umständen nicht zweckmässig ist. Die Vorlage für die Gesetzesänderung geht zunächst an die Gemeinden, Parteien und Krankenversicherungsverbände in die Vernehmlassung. Das Inkrafttreten ist für Anfang 2024 geplant. Die Gemeinden werden weiterhin Kenntnis von laufenden Betreibungsverfahren erhalten und können die Versicherten auch in Zukunft gezielt kontaktieren und bei Bedarf helfend unterstützen.