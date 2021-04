Vormundschaftsstreit mit Vater - Jetzt will Britney Spears persönlich vor Gericht aussagen

Am 23. Juni will Britney nun persönlich vor Gericht aussagen.

Im jahrelangen Vormundschaftsstreit mit ihrem Vater will Britney Spears (39) nun persönlich vor Gericht aussagen. Das sei ihr eigener Wunsch, teilte ihr Anwalt laut US-Medien am Dienstag mit. «Meine Klientin hat eine Anhörung beantragt, in der sie das Gericht direkt ansprechen kann», so Samuel Ingham. «Sie möchte, dass diese Aussage schnell passiert.»