Nach dem Ja zur Ehe für alle - Jetzt will die Operation Libero die Leihmutterschaft

Eizellenspende sei dank des medizinischen Fortschritts heute mit deutlich weniger Risiken behaftet, so Manser-Egli.

Die Operation Libero befürworte sowohl die Regulierung der Eizellenspende sowie der Leihmutterschaft, so Manser-Egli, Co-Präsident der Operation Libero.

51 Prozent der Befragten würden die Eizellenspende in der Schweiz befürworten und immerhin 30 Prozent die Leihmutterschaft.

«Das heutige Resultat ist ein Dammbruch für weitere Forderungen – obwohl der Nein-Anteil höher war als in den Abstimmungsumfragen», sagt Anian Liebrand vom Gegenkommitee der «Ehe für alle».

Die Gegner der «Ehe für alle» befürchten es schon lange: Es könnten weitere Liberalisierungsschritte folgen. Etwa im Bereich der Fortpflanzungsmedizin, wo Leihmutterschaft und Eizellenspende (siehe Box) heute in der Schweiz verboten sind. So heisst es in der Bundesverfassung: «Die Embryonenspende und alle Arten von Leihmutterschaft sind unzulässig.»