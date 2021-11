Kranke Welpen – Jetzt will die Politik der Hunde-Mafia das Handwerk legen

So funktioniert der illegale Welpenhandel

Unseriöse Händler, meist aus Osteuropa, preisen die Hunde im Internet an. Am bekanntesten ist die slowakische Firma Elitdog. In einem Onlineshop bietet sie für rund 1000 Euro von Malteser bis zu Yorkshire Terrier allerlei Welpenrassen an. In der Schweiz beträgt das Mindestalter für importierte Hunde acht Wochen. In den meisten EU-Staaten müssen die Tiere hingegen mindestens 15 Wochen alt sein – ab diesem Zeitpunkt wirkt die Tollwutimpfung.