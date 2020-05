Offener Brief

Jetzt will Adolf Ogi die Lauberhornrennen retten

Alt-Bundesrat Adolf Ogi und zahlreiche weitere Politiker setzen sich für die legendären Rennen in Wengen ein und fordern eine Aussprache.

«Die Schweiz braucht die Skirennen am Lauberhorn!», heisst es im offenen Brief, der am Freitagmorgen verschickt worden ist. Adolf Ogi, Alt-Bundesrat und Ex-Swiss-Ski-Präsident, sowie zahlreiche weitere Berner Politiker fordern darin zur Vernunft auf. Der Verband und die Organisatoren sollen sich unbedingt «noch einmal an den Tisch setzen und eine Lösung finden», um den Event im Berner Oberland zu retten.