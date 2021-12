Jetzt will die Schwester von Nico Santos ins Rampenlicht

Nun scheint es auch Nesthäkchen Clarissa ins Rampenlicht zu ziehen: «Mein Traumberuf ist ohne Frage Moderation und hauptsächlich vor der Kamera, auch wenn ich den Job hinter der Kamera sehr interessant finde», so die 25-Jährige im Interview mit « Bild ». Sie schliesse momentan ihr Journalismus-Studium in ihrer Heimat Mallorca ab. Vater Egon zog es Ende der 90er-Jahre auf die Balearen-Insel. Seit Oktober arbeite Clarissa nun bei einem lokalen Fernsehsender, wie sie erzählt.

Clarissa zieht es nach Deutschland

Auch eine Karriere in Deutschland kann sich Clarissa durchaus vorstellen, sie sei offen für alles. «Aber wichtig ist mir, dass ich das machen darf, was ich liebe. Ich kann mir gut vorstellen, im Musik- oder Entertainment-Bereich zu arbeiten», so die jüngste Wellenbrink. Weiter sei sie dem kalten Deutschland grundsätzlich gar nicht so abgeneigt, wie sie erzählt. «Ich freue mich immer wieder sehr, wenn ich nach Deutschland reise, da ich die Menschen und die Atmosphäre sehr mag.» Ihre Lieblingsstädte? Berlin und Hamburg.