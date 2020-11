Während Donald Trump und Joe Biden noch um den Sieg bangen, denkt ein anderer bereits an die nächste Präsidentschaftswahl: Kanye West will in vier Jahren wieder antreten.

Erneute Kandidatur angekündigt : Jetzt will Kanye West 2024 US-Präsident werden

1 / 8 Im Juli startete Kanye West seine chaotische Wahlkampfkampagne. Die Idee, US-Präsident zu werden, sei ihm unter der Dusche gekommen, sagte er. KEYSTONE Kanye war chancenlos: Er erfüllte nur in 12 der 50 US-Bundesstaaten überhaupt die Voraussetzungen, um sich der Wahl zu stellen. KEYSTONE Er selbst ging heuer zum ersten Mal an die Wahlurne. Und stimmte natürlich für sich selbst. Instagram/ye

Darum gehts Kanye West (43) gibt nicht auf: Er will 2024 noch mal versuchen, US-Präsident zu werden.

Das verkündet der Rap-Star auf Twitter.

West holte bei der diesjährigen Wahl knapp 60’000 Stimmen.

Er selbst wählte zum ersten Mal – und natürlich sich selbst. Seine Frau dagegen soll nicht für ihn gestimmt haben.

Noch ist nicht klar, wer die US-Präsidentschaftswahl 2020 gewinnt. Donald Trump (74) oder Joe Biden (77) liefern sich zur Stunde noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Eines steht dagegen schon jetzt fest: Kanye West (43) wird nicht Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Zumindest 2020 nicht. Der Rapper hat sich am Mittwoch auf Twitter gemeldet und seine Niederlage eingeräumt – sowie gleichzeitig seine erneute Kandidatur angekündigt.

«KANYE 2024» schrieb West in Grosslettern und machte damit deutlich: In vier Jahren will der Ehemann von Reality-Star Kim Kardashian (40) noch einmal antreten.

Kanye war chancenlos

Erst im Juli dieses Jahres hatte West seine diesjährige Kandidatur verkündet. Die Idee dazu sei ihm unter der Dusche gekommen, erklärte er. Daraufhin startete er eine chaotische Kampagne als Mitglied der sogenannten Birthday-Partei. Allerdings erfüllte er nur in 12 der 50 US-Bundesstaaten überhaupt die Voraussetzungen, um sich der Wahl zu stellen. So gesehen, war der Rap-Star sowieso chancenlos.

Innerhalb der 12 Staaten, in denen er auf dem Wahlzettel aufgeführt war, konnte West nun rund 60’000 Stimmen für sich gewinnen, wie US-Medien berichten. Am meisten punktete er in Tennessee: Dort habe Kanye mehr als 10’000 Stimmen bekommen.

West wählt West

Auch Kanye West selbst ging wählen – zum ersten Mal überhaupt, wie er gestand. «Heute wähle ich zum ersten Mal in meinem Leben für einen Präsidenten der Vereinigten Staaten, und ich wähle jemanden, dem ich wirklich vertraue … mich», twitterte er.

Wests Wahlniederlage lieferte am Mittwoch eine Steilvorlage für Memes und Sprüche in den sozialen Medien. Zeitweise trendete sein Name gar auf Twitter. Nachfolgend ein kleines Best-of: