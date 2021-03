Die Schweizer haben am 7. März mit knapper Mehrheit für ein Verhüllungsverbot in der Öffentlichkeit gestimmt.

Am Montag kündigte Keller-Sutter in der Fragestunde des Nationalrats, «keine Zeit verlieren» zu wollen. Dem Bundesrat sei eine rasche Umsetzung der Initiative wichtig, so die 57-Jährige. Wenn die Kantone dies wünschten, sei man darum bereit, ein nationales Umsetzungsgesetz auszuarbeiten. Dem Bundesamt für Justiz habe sie sogar schon den Auftrag gegeben, mit Vorbereitungsarbeiten zu beginnen.