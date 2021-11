Hungersnot in Nordkorea – Jetzt will Kim sein Volk mit schwarzen Schwänen ernähren

Schuld daran sind verheerende Überschwemmungen in den letzten beiden Jahren. Auch die Wirtschaftssanktionen, die für das Land gelten, erschweren den Import von Lebensmitteln.

Sie sollen das Hungerproblem von Nordkorea lösen: Die sogenannten Trauerschwäne, die die asiatische Diktatur schon bald massenhaft züchten will.

Für die Aufzucht der Schwäne wurde auf der grössten Entenfarm in Nordkorea ein neues Zuchtzentrum gebaut. Die Aufzucht, die sich in Jongphyong an der Ostküste des Landes befindet, wurde gestern mit einer offiziellen Zeremonie eingeweiht.