PMT-Massnahmen: Jetzt will Schaffhausen den Ex-IS-Terroristen Osamah M. überwachen

Osamah in der Moschee in Neuhausen, einer Institution des Islamischen Kulturvereins Schaffhausen.

Trotzdem ist so gut wie sicher: Schaffhausen will den ehemaligen IS-Terroristen Osamah M.* überwachen lassen. Mitte Dezember hiess es vom zuständigen Finanzdepartement, der Kanton habe noch kein Gesuch zur Überwachung von Osamah M. gestellt, arbeite aber darauf hin: «Vorbereitungshandlungen werden getroffen», sagte Departementssekretärin Natalie Greh.

Hinweise gesammelt

Klar ist: Das Fedpol ist der Ansicht, dass in diesem Fall präventive Massnahmen gemäss PMT ergriffen werden müssten. Das sagte Fedpol-Chefin Nicoletta della Valle im Sommer gegenüber 20 Minuten. Doch ob dies geschieht, hängt in erster Linie vom zuständigen Kanton ab. Er muss beim Bund ein gut begründetes Gesuch stellen, wie er es jetzt getan hat.

Fedpol hat Osamah ausgewiesen

Der 35-jährige Osamah kam 2011 in die Schweiz und stellte hier ein Asylgesuch. 2014 bekam der Nachrichtendienst des Bundes von der CIA einen Hinweis, dass ein Mann in der Schweiz, gehbehindert und Sozialhilfeempfänger, Mitglied einer terroristischen Gruppierung sei. Er wurde in Schaffhausen geortet und verhaftet. Wegen IS-Mitgliedschaft und weiterer Delikte wurde Osamah zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als möglich, aber nicht erwiesen an, dass er auf einen Anschlag in Europa hingearbeitet hatte.