Nach Hedgefonds-Skandal - Jetzt will sich das Parlament die CS vorknöpfen

252 Millionen Franken Verlust

Die CS hat einen Verlust von 252 Millionen Franken in den ersten drei Monaten gemacht, weil sie sich mit Hedgefonds verspekulierte. Der Gewinn der Bank wäre ohne die Verluste bei über drei Milliarden Franken gelegen, wie CS-Finanzchef David Mathers an der Aktionärsversammlung sagte. Wegen der Megaverluste will die Bank nun ihr Prime-Geschäft für Hedge-Fonds-Kunden reduzieren.