«Eine der kaputtesten Familien der Welt»

Jetzt will Trumps Nichte Mary mit ihm abrechnen

Donald Trumps Nichte Mary will nach zwanzig Jahren Streit nun Familiengeheimnisse lüften und ein Enthüllungsbuch veröffentlichen. Trump dürfte alles daran setzen, dies bis zum 28. Juli zu verhindern.

Die einstweilige Verfügung weise «mehrere Unregelmässigkeiten» auf und hätte beim Supreme Court des Staates New York eingereicht werden müssen, so die Begründung des Gerichts.

Der Anwalt von Mary Trump, Ted Boutrous, begrüsste die Entscheidung des Gerichts und betonte, das Buch sei von «äusserstem öffentlichen» Interesse. Der Anwalt von Robert Trump erklärte gegenüber «The Daily Beast» allerdings, dass Robert Trump den Fall vor dem Supreme Court in New York weiterverfolgen wolle. Denn, so die Argumentation, mit dem Buch verstosse Mary Trump gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung, die im Zusammenhang mit der Nachlassregelung ihres Grossvaters Fred Trump, des Vaters des Präsidenten, geschlossen worden sei.

Wer ist Mary Trump?

Worum geht es in dem Buch?

Mary Trump sei das einzige Mitglied der Familie, «das Willens ist, die Wahrheit über eine der mächtigsten und kaputtesten Familien der Welt preiszugeben», erklärte Simon & Schuster, der Verlag, der das Buch von Trumps Nichte herausgeben will. Das 240 Seiten lange Buch soll am 28. Juli erschienen und heisst «Zu viel und nie genug – Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt geschaffen hat». Die Nichte des US-Präsidenten erläutere darin, wie ihr Onkel Donald Trump «der Mann wurde, der jetzt die Gesundheit der Welt, die wirtschaftliche Sicherheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht».

In dem Buch erhebt Mary Trump auch den Vorwurf, dass Donald Trump zum frühen Tod ihres Vaters beigetragen, ihn unter Druck gesetzt und ihm in der Zeit der Alkoholsucht nicht beigestanden habe. Donald Trump selbst hat diesen Vorwurf in einem Interview letztes Jahr aufgegriffen: Er habe seinen Bruder unter Druck gesetzt, sich nicht vom Immobiliengeschäft der Familie abzuwenden, obwohl dieser daran kein Interesse gehabt habe. «Ich bereue, ihn so unter Druck gesetzt zu haben», so Trump.