Neue Suchfilter - Kritik an Zalandos Nachhaltigkeits-Filter

Schweiz ohne Outlets und Secondhand-Store von Zalando

Im Ausland gibt es Zalando auch als richtigen Laden zum Betreten. In mehreren Ländern in Europa hat der Onlineriese Mode-Outlets eröffnet, wo Kleider, Schuhe und Accessoires aus der Vorsaison oder mit kleinen Mängeln verkauft werden. Für die Schweizer Schnäppchenjäger ist das Outlet in Konstanz am nächsten. Gleichzeitig setzt Zalando auch auf Secondhand: Im Onlineshop gibt es auch in der Schweiz die Kategorie «Pre-Owned», gebrauchte Kleider. Unter anderem in Deutschland gibt es mit Zircle einen eigenen Zalando-Onlineshop mit Waren, die alle aus zweiter Hand sind. In der Schweiz gebe es momentan keine Pläne für einen Secondhand-Onlineshop, sagt eine Sprecherin zu 20 Minuten.