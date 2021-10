Spectre: Jetzt wird auch auch Rolls-Royce elektrisch

«Heute ist der bedeutendste Tag in der Geschichte von Rolls-Royce seit dem 4. Mai 1904», sagte Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös bei der Ankündigung des ersten vollelektrischen Modells der britischen Luxusmarke. Am 4. Mai 1904 trafen sich die Gründerväter, Charles Rolls und Sir Henry Royce, zum ersten Mal und kamen überein, dass sie das «beste Automobil der Welt» bauen wollten. «Heute, 117 Jahre später, bin ich stolz darauf, ankündigen zu können, dass Rolls-Royce mit dem Testprogramm für ein aussergewöhnliches neues Produkt beginnen wird.»

In der Öffentlichkeit getestet

Das erste vollelektrische Modell der BMW-Tochter wird aber erst Ende 2023 auf den Markt kommen. Für die nun startende Erprobung würden keine Prototypen eingesetzt. «Es handelt sich um ein echtes Fahrzeug, das in aller Öffentlichkeit getestet wird», unterstreicht der Rolls-Royce-Chef. Viele Fakten gibt Müller-Ötvös hingegen nicht bekannt, stattdessen schwärmt er lieber über die Namensgebung. «Es ist der Beginn eines neuen Vermächtnisses für unsere Marke. In diesem Sinne haben wir uns für einen völlig neuen Namen für dieses Fahrzeug entschieden. Ein Name, den wir speziell für diesen Moment reserviert haben: Spectre.»