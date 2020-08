Es gibt nur noch ein Desperado in der Schweiz

Die Restaurant-Kette Desperado meldete im November 2019 Konkurs an. Darauf mussten 9 von 12 Filialen schliessen. Nur die drei selbständigen Franchisenehmer in Zürich-West, Mosseedorf BE und Gerlafingen SO führten den Betrieb weiter. Nachdem auf Ende Februar auch der Standort Zürich-West seinen Betrieb einstellte, schloss Ende April das Desperado-Lokal in Mosseedorf ebenfalls. Damit verbleibt in Gerlafingen die letzte Desperado-Filiale.