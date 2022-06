Corona-Demos : Jetzt wird den Massnahmen-Gegnern der Prozess gemacht

Laut Anklageschrift waren im November 2020 an der Demo in Lachen gegen die Corona-Massnahmen über 700 Personen anwesend.

Vorwurf lautet: Mehrfacher Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen

Das Aktionsbündnis als Organisator hatte laut der Mitteilung «alle Auflagen der Gemeinde eingehalten und die Abwicklung der Veranstaltung, zu der viel mehr Besucher gekommen waren als erwartet, im Einvernehmen und in bester Zusammenarbeit mit der anwesenden Polizei durchgeführt». Auf Anfrage verwies die Kapo Schwyz an die zuständige Staatsanwaltschaft. Staatsanwältin Susanne Neukom verwies auf die Anklageschrift, die beim Gericht zur Verhandlung kommt. In den Anklageschriften werden Ender wie auch Bünter «des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen» beschuldigt. Darunter fallen etwa, dass mehr als die 200 bewilligten Personen in die abgesperrte Zone eingelassen wurden. Auch seien die Maskenpflicht und der Abstand nicht eingehalten worden.

«Verantwortlicher Polizeibeamter hat seine Vernunft walten lassen»

Dennoch wagt Rechtsanwalt Rohner eine Prognose und sagt: «Ich rechne mit einem Freispruch für die Beschuldigten, allein schon aufgrund von formalen Fehlern.» Bei der fraglichen Versammlung wurde nach eigenen Aussagen für die Einhaltung der verfassungsmässigen Rechte, für die Freiheit und gegen Behördenwillkür eingestanden. Der Andrang der Menschen damals sei unerwartet überwältigend gewesen. «Nach den ersten 200 Demonstranten wurden, in Absprache mit der Polizei, in 100er-Tranchen weitere Personen in den mit Schutzgittern abgesperrten Joachim-Raff-Platz in Lachen SZ reingelassen. Der bei der Eingangskontrolle anwesende und verantwortliche Polizeibeamte hat seine Vernunft walten lassen.» Wie in der Anklageschrift weiter zu lesen ist, waren über 700 Personen an der Demo anwesend.