Modetrend 2022: Jetzt wird der BH gewollt ins Szene gesetzt

Diese Saison zieht die Modeszene blank: Mit transparenten Kleidern in Form von Naked Dresses und sichtbaren Unterhosen , die frech über dem Saum hervorblitzen. Auch die Kollaboration von Jean Paul Gaultier und Lotta Volkova , die bedruckte Kleidungsstücke zeigt, die die Trägerin oder den Träger nackt erscheinen lassen, schlug hohe Wellen. Und selbst Stars wie Kylie Jenner kleiden sich in der Nackedei-Mode.

Der Trend zur Nacktheit und zu tiefen Einblicken, oder zumindest der Illusion davon, geht in der kommenden Saison in die nächste Runde. Jetzt zeigen Modehäuser wie Versace, Valentino und Alexander McQueen Looks, in denen der BH ein prominentes Piece ist. Statt eines Styling-Fauxpas ist sichtbare Unterwäsche diese Saison absolut gewollt.