Wetter Schweiz: Auf Sommertag folgen Gewitter

Am heutigen Montag wird es richtig warm. Laut MeteoNews wird sowohl im Norden als auch im Süden die Sommermarke von 25 Grad geknackt – endlich! Allerdings bleibt es im Tagesverlauf nicht ganz so sonnig, verbreitet gibt es neuen Regen und Gewitter. Für unser Sommer-Feeling ist das ein kleiner Dämpfer, aber dennoch: Ganz so kühl und trüb wie in den letzten Wochen wird es trotzdem erst mal nicht mehr.