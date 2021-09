Gesperrte Bergpässe - Jetzt wird es nass, kalt – und in den Bergen schneits

In Bellwald VS begann es am Mittag zu schneien.

Wer nicht noch Ferien irgendwo im Süden gebucht hat oder gerne ins Hallenbad geht, kann die Badehose jetzt wohl endgültig ganz tief in der Schublade versorgen. Winterpullis sind wieder angesagt und der Regenschirm sollte am besten griffbereit sein. Im Wallis in Bellwald hat es am Mittag schon zu schneien begonnen, wie Leser Gilbert Pierre Von Almen erzählt: «Gestern hatten wir noch wunderbar schönes Wetter und seit heute Morgen sank die Temperatur im Halbstundentakt».