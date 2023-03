Wetter Schweiz: Endlich wieder Regen für die Natur

Wir befinden uns in einer stürmischen und wechselhaften Wetterlage. Der erste Regen seit langem – die grösste Niederschlagsmenge wird am Samstag erwartet.

1 / 4 In den nächsten Tagen erwartet uns stürmisches und regnerisches Wetter. IMAGO/Wolfgang Maria Weber Der Schwerpunkt der Niederschläge wird laut Meteonews am Samstag erwartet. Moritz Hager Nach dem zu trockenen Winter ist der Wassergehalt der Böden vielerorts viel zu tief. Urs Jaudas

Darum gehts Nach langer Trockenheit kommt endlich der Regen.

Schwerpunkt der Niederschläge ist am Samstag, in hohen Lagen fällt viel Schnee.

Im Tessin bleibt die Trockenlage prekär.

Während im Verlaufe des Dienstags vom Westen immer mehr Wolken über die Schweiz ziehen, ist auf dem Abend mit erstem Niederschlag zu rechnen. Vor allem in der Westschweiz regnet es bereits im Verlaufe des Tages, im Norden vereinzelt heute Abend. Wir befinden uns am Rande eines Tiefdruckgebiets über Deutschland, das wechselhaftes und windiges Wetter in die Schweiz bringt.

Morgen ist es im Norden stark bewölkt und immer mal wieder nass. Die Schneefallgrenze steigt auf über 1500 Meter. Es zieht ein stark auffrischender Südwestwind auf. Die Temperaturen erreichen maximal zehn Grad. Im Süden hat es ebenfalls viele Wolken, mit Temperaturen von etwa zwölf Grad ist es aber mehrheitlich trocken.

Entspannung für die Natur im Norden

Am Donnerstag und Freitag erwartet uns im Norden windiges und mildes Wetter bei Temperaturen von 13 bis 14 Grad. Meteonews rechnet mit einer nennenswerten Niederschlagsmenge, die am Samstag am stärksten sein dürfte. Es werden je nach Modelle Niederschlagsmengen zwischen 100 und 130 Millimeter, teils sogar 200 mm erwartet. Mit am meisten Niederschlag rechnet Meteonews im Wallis. Nach einem viel zu trockenen Winter entspannt der kommende Niederschlag die Lage in der Nordschweiz. Der Regen sei gut für das Grundwasser, die Fluss- und Seepegel sowie für die Vegetation, wie Meteonews schreibt.

Denn im Mittelland beginnt die Vegetationsperiode und die Natur fängt wieder an zu spriessen. Auch die Situation in der Landwirtschaft entspannt sich mit diesen Niederschlägen. Meteonews geht trotz der grossen Niederschlagsmengen von keinen Problemen aus: «Der Regen kommt über mehrere Tage verteilt und die Fluss- und Seepegel sind tief. Die Natur kann die Wassermengen gut aufnehmen.»

Schnee und Sturm in höheren Lagen

In den Bergen werden Sturm und sogar Orkanböen erwartet. Die Schneefallgrenze wandert weiter hoch und liegt am Samstag auf 2000 Metern über Meer. In höheren Lagen wird es erhebliche Mengen Neuschnee geben. Gerade für die höher gelegenen Skigebiete und die Gletscher ist das ein Segen. In tiefergelegenen Skigebieten regnet es. Die sowieso schon schwere Lage für solche Skigebiete in diesem Winter spitzt sich weiter zu.

Trockenheit im Süden bleibt bestehen

Im Süden bleibt die Situation angespannt. Im Tessin geht es am Donnerstag und Freitag freundlicher weiter. Es ist zum Teil sonnig bei sehr milden 16 Grad. Es kann zu vereinzelten Niederschlägen im Nordtessin kommen, mehrheitlich bleibt es aber trocken. Dank dem Nordföhn steigen die Temperaturen im Tessin aufs Wochenende hin und können gegen 20 Grad erreichen. Es gilt weiterhin ein absolutes Feuerverbot, denn mit Nordföhn und der Trockenheit könnte sich ein Brand sehr schnell ausbreiten.