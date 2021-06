McDonald's Schweiz testet Umwelt-Restaurant

McDonald’s werkelt seit Jahren an einem neuen Image als Umweltschützer. Dabei bleibt es nicht nur beim vor Jahren geänderten grünen Logo: Die Fastfoodkette hat am Freitag in Hendschiken (AG) ein Umwelt-Pilotrestaurant eröffnet. Dort testen die Burgerbrater, was ab nächstem Jahr in allen Mc-Restaurants Standard sein soll.