Corona-Hotspot Ischgl : Jetzt wird gegen vier Personen ermittelt

Der Wintersportort Ischgl in Tirol galt im März als Corona-Hotspot. Jetzt haben sich die Ermittlungen konkretisiert.

Der Corona-Ausbruch in Ischgl, das auch «Ibiza der Alpen» genannt wird, galt als Hotspot des Landes und trug zur Verbreitung des Virus in ganz Europa bei.

Zu den folgenschweren Ereignissen in der Corona-Krise in Ischgl ermitteln die Behörden in Österreich gegen vier Beschuldigte. Nach Prüfung von mehr als 10 000 Seiten Beweismaterial hätten sich die Ermittlungen konkretisiert, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Hansjörg Mayr, am Mittwoch mit. «Insbesondere wird die Umsetzung von Verordnungen in Bezug auf Verkehrsbeschränkungen in Ischgl beziehungsweise die Quarantäne im Paznauntal näher geprüft.» Die Identitäten der Beschuldigten nannten die Behörde nicht.