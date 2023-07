Bürglen: Mann pflanzt Bananen an – erste Früchte wachsen

Als «Mostindien» war der Kanton Thurgau bis anhin für seine Äpfel bekannt – in der kleinen Gemeinde Bürglen TG wachsen neuerdings auch exotischere Früchte. Eine Leserin erblickte kürzlich im Garten ihres Nachbarn eine Bananenstaude in voller Blüte . Vor acht Jahren hat Daniel Burri solche in seinem Garten gesetzt.

Der Besitzer wurde zunächst noch ausgelacht, dass diese Exoten hier niemals wachsen würden. Bis anhin war dem auch nicht so. Dieses Jahr tragen die Pflanzen erstmals Blüten – und damit kleine Bananen . Auch Burri selbst ist überrascht: «Ich hätte nie gedacht, dass einmal Bananen wachsen.» Die Neuigkeiten sprachen sich in der Nachbarschaft schnell herum: «Wenn sie dann reif sind, machen wir eine grosse Bananen-Party», meint eine Nachbarin.

Gibt es eine «Bananen-Party»?

Die Pflanzen hat er damals gekauft, da er sich für seinen Garten schon immer etwas «mediterranes Klima» gewünscht hat. «Es gibt einfach ein Ferienfeeling», so Burri. In den acht Jahren haben sich die Bananen beachtlich vermehrt: Über zwanzig Stauden zählt er mittlerweile in seinem Garten. Die Vermehrung erfolgt so schnell, dass er schon viele Stauden ausgraben und an Freunde verschenken musste.