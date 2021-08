Neues Reglement - Jetzt wird Parkieren in der Stadt Luzern teurer

Am 1. September tritt in der Stadt Luzern ein neues Parkgebührenreglement in Kraft. Mit dem neuen Reglement will die Stadt erreichen, dass das begrenzte Angebot an Parkplätzen optimal genutzt wird. Dafür werden unter anderem die Parkgebühren erhöht. Im Stadtzentrum kostet Parkieren statt wie bis anhin 2.50 Franken pro Stunde neu drei Franken. Ausserdem wird die Parkdauer dort auf 60 Minuten beschränkt. In zentrumsnahen Orten und an Orten mit publikumsintensiven Freizeitangeboten und guter Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr werden zwei Franken verlangt, wie die Stadt Luzern mitteilte. In der dritten Zone kostet ein Parkplatz tagsüber einen Franken.