Ein Landwirt in Arizona sichert sich Wasser für seine Tiere. Seit Anfang Woche könnte er einen fixen Preis für das Wasser an der Börse von Chicago verhandeln. REUTERS

Darum gehts An der Börse von Chicago wird neuerdings mit Wasser gehandelt.

In erster Linie wolle man damit den Bauern im Land helfen.

Doch eine an der Börse gehandelte Ware könnte auch zu Spekulationen bei Hedgefonds führen.

Seit Anfang Woche h and e ln Trader an der Handelsbörse von Chicago ( Chicago Mercantile Exchange, kurz CME) mit ei n er n eue n Ware : Wasser. Der Rohstoff wird in e rster Linie wie etwa Öl und Gold, Kupfer, Holz, Wolle oder etwa auch Zucker und Schweinebäuche gehandelt. Beim Wasser handelt es sich um sogenannte « Futures » , also Terminkontrakte: Der Käufer und der Verkäufer einer Ware verpflichten sich, diese zu einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem bestimmten Preis zu handeln.

Damit wolle die CME Bauern in den USA - und insbesondere in Kalifornien - helfen, berichtet «Focus». Die brauchen Wasser in rauen Mengen, um ihre Felder zu pflegen. Weil Dürren und Waldbrände die Wasserpreise oft stark schwanken lassen, sind Terminkontrakte eine praktische Lösung , um Landwirten d ie Kalkulation zu vereinfachen. Diejenigen, die in einem trockenen Jahr zusätzliches Wasser kaufen müssen, können jetzt auf Terminkontrakte setzen, um später nicht die hohen Preise auf dem Wassermarkt zahlen zu müssen, erklärt eine Finanzexpertin bei «CNN».

Hedgefonds treiben Preise nach oben – ohne Skrupel

Doch beim Börsenhandel mit Wasser stellt sich a uch eine ethische Frage. Simon Puleston Jones, Leiter der Europa-Abteilung des US-Dachverbandes « Future Industry Association » , befürchtet, dass die an der Börse ausgehandelten Wasserpreise auch Auswirkungen sowohl auf wasser-intensive Industrien, wie auch auf Verbraucher haben könnten. « Die eine Anlageklasse, die ich nicht offen für Manipulationen oder Preisdruck nach oben auf den Finanzmärkten sehen möchte, ist die eine Ressource, die die gesamte Menschheit zum Überleben braucht » , sagte Puleston Jones zur «Financial Times».

Dass spekulative Hedgefonds die Preise von Lebensmittel nach oben treiben, w ie es ihnen am besten passt, ist nichts Neues: Laut einer Studie von «Global Justice Now» aus 201 4 hatte der britische Fonds Armajaro dafür gesorgt, das über Jahre hinweg der Preis für Kakaobohnen um 150 Prozent anstieg, indem er sieben Prozent der globalen Ernte aufkaufte. Und während der Lebensmittel-Krise von 2007 und 2008 hatten Hedgefonds die Preise von Agrarprodukten wie Weizen oder Sojabohnen nach oben schiessen lassen, was zu Hungerkrisen und sozialen Unruhen führte.

Am Stichtag wechselt kein echtes Wasser den Besitzer

Beim Wasser sollen diese Marktspielereien nicht möglich sein, wie « Focus » weiter berichtet. Denn anders als bei den üblichen « Futures » muss im F a ll von Wasser a m Stichtag die Ware nicht den Besitzer wechseln. Damit soll verhindert werden, dass einzelne Trader eine Wasserknappheit herbeiführen könnten, um den Preis nach oben zu treiben. «Preissicherheit ist das, was Sie kaufen», stellt Clay Landry, Geschäftsführer bei WestWater Research, klar. Sein Beratungsunternehmen stellt die Daten hinter dem Wasserindex bereit.

Auch werde Wasser wohl nur lokal und nicht weltweit gehandelt, da es - bis jetzt - überall verfügbar ist. Und selbst in Kalifornien lässt sich nur vier Prozent des von Städten und Bauern verbrauchten Wassers überhaupt handeln, der Rest ist in der Hand von Firmen, die langfristige Wasserrechte besitzen und darum kein Interesse haben, diese zu handeln.