Die nächste Panne – Jetzt wirds am Flughafen Berlin auch noch eklig

Es ist nicht das erste Mal, dass der Flughafen negativ in den Schlagzeilen steht.

Das Problem wurde am Dienstag bei einer Routineprüfung entdeckt.

Am Flughafen BER in Berlin ist das Trinkwasser verunreinigt.

Am Flughafen BER tauchen laufend, so scheint es, neue Probleme auf.

Seit der Eröffnung des neuen Berliner Flughafens BER häufen sich Berichte über Mängel, Probleme bei der Abfertigung, bereits defekte Infrastruktur und vor wenigen Tagen, über die drohende Insolvenz. Am Dienstag dann auch das noch: Bei einer Routineprüfung fanden die Verantwortlichen Verunreinigungen im Trinkwasser, wie «Bild» schreibt. Wie die Verunreinigungen in das Trinkwasser gelangen konnten, sei unklar, informiert der Flughafen via Twitter.