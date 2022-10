Energieknappheit: Jetzt wirds kälter im Zug – SBB setzt Strom-Sparmassnahmen um

So dürfte es in einzelnen Zügen künftig bis zu zwei Grad kälter sein.

Die SBB will nun bereits angekündigte Sparmassnahmen in die Tat umsetzen.

Anfangs September hat der Verband öffentlicher Verkehr erstmals mögliche Massnahmen zum Einsparen von Strom bekanntgegeben. Nun sollen diese in die Tat umgesetzt werden, wie die SBB am Donnerstag auf ihrer Website schreibt.

Im Zug wirds kälter

Neben den bereits beschlossenen Massnahmen in ihren Bürogebäuden hat die SBB am 20. Oktober 2022 beschlossen, mehrere Massnahmen in die Tat umzusetzen. So reduziert die SBB ab Ende Oktober 2022 die Temperatur im Fahrgastraum womöglich um bis zu zwei Grad. Mit dieser Massnahme können laut der SBB von November bis Februar 5000 bis 8000 Megawattstunden eingespart werden. Die Reduktion der Temperatur werde demnach kaum spürbare Auswirkungen auf die Fahrgäste und die Mitarbeitenden haben.