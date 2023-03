Wetter: Sturmwarnungen für die gesamte Zentralschweiz

Von heute Abend bis morgen Vormittag gibt es vor allem in der Zentralschweiz starke Winde. Besondere Vorsicht ist in den höheren Lagen geboten.

1 / 3 In weiten Teilen der Zentralschweiz werden ab heute Abend Windböen bis zu 90 Kilometer pro Stunde erwartet. 20min/Community Für weite Teile der Zentralschweiz spricht «MeteoNews» von starken Winden. MeteoNews Das sind die Wetteraussichten für die kommenden Tage. MeteoNews

Darum gehts In der Zentralschweiz werden am Mittwochabend Windböen erwartet, im Flachland erreichen diese bis zu 90 Kilometer pro Stunde.

In den Bergen werden Windspitzen von über 100 km/h erwartet.

Die Warnung gilt bis Donnerstagmorgen.

Das Wetter in der Schweiz schlägt um: Für weite Teile der Zentralschweiz hat «MeteoNews» starken Wind vorhergesagt. In Teilen der Westschweiz wird gar «stürmischer Wind» erwartet. «SRF Meteo» schreibt, dass vielerorts in der Zentralschweiz die Böen zwischen 70 und 90 Kilometer pro Stunde erreichen werden. Die Warnung gilt ab heute Mittwochabend 20 Uhr bis Donnerstagmorgen neun Uhr. «Auf den Bergen können Böen über 100 km/h auftreten, in exponierten Gipfel- und Kammlagen Orkanböen», heisst es auf der Website von «MeteoNews». «SRF Meteo» rechnet gar mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde. «Zeitweise werden gewisse Bergbahnen den Betrieb einstellen müssen», heisst es auf ihrer Website.

Vor gut einer Woche wurden bereits das Mittelland und die Westschweiz von stürmischen Winden heimgesucht. Auf dem La Dôle in der Westschweiz wurden am Montag letzter Woche 149 km/h gemessen. In der Region um den Genfersee rief der Bund die Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr) aus. Bei dieser Stufe wird geraten, den Aufenthalt im Freien zu meiden.

Hohe Niederschlagsmenge über die gesamte Woche

Am Donnerstag und Freitag erwartet uns im Norden windiges und mildes Wetter bei Temperaturen von 13 bis 14 Grad. «MeteoNews» rechnet mit einer nennenswerten Niederschlagsmenge, die am Samstag am stärksten sein dürfte. Es werden je nach Modell Niederschlagsmengen zwischen 100 und 130 Millimeter, teils sogar 200 Millimeter erwartet. Mit am meisten Niederschlag rechnet «MeteoNews» im Wallis. Nach einem viel zu trockenen Winter entspannt der kommende Niederschlag die Lage in der Nordschweiz. Der Regen sei gut für das Grundwasser, die Fluss- und Seepegel sowie für die Vegetation, wie «MeteoNews» schreibt.