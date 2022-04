«Danke Cubs» : Jetzt wirft er auch noch – Shaqiri besucht Baseball-Team 

Am Wochenende gab es für Chicago Fire in der MLS nichts zu feiern. Trotz des Comeback von Shaqiri verlor man das Spiel gegen Minnesota gleich mit 0:3. Shaqiri war zwar immer an gefährlichen Aktionen beteiligt, ein Tor gelang dem Team des Nati-Star aber nicht.

Den Sonntag nutzte Shaqiri nun für einen Besuch bei einem anderen Chicago-Verein. Bereits Anfang April war der 30-Jährige unterwegs. Besuchte Spiele der Chicago Blackhacks in der NHL und eine Partie der Chicago Bulls in der NBA. Nun hat er also auch noch ein Cubs-Trikot in der Sammlung.