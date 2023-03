Jetzt wissen wir, woher das Wasser in unser Sonnensystem kam

Astronomie : Jetzt wissen wir, auf welchem Weg das Wasser in unser Sonnensystem kam

So ähnelt das neu entdeckte Wasser demjenigen, das auf Kometen und in interstellaren Gaswolken zu finden ist. Für die Beobachtungen nutzten sie den Radioteleskopverbund Alma der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile, mit dessen Hilfe sie die Zusammensetzung der Scheibe um den 1305 Lichtjahre entfernten Stern in der Orion-Konstellation genau analysieren konnten.