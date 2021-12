Fauxpas kostete viel Sympathien : Jetzt wissen wir, warum Armin Laschet im Hochwassergebiet schallend lachte

Als CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet Mitte Juli das Hochwassergebiet besuchte, lachte er während einer Rede des Bundespräsidenten Steinmeier: Der Fehltritt kostete ihn viele Sympathiepunkte. Nun wurde bekannt, was Laschet so amüsierte.

Dies, während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sich in einer Rede an die Flutopfer wandte.

Es sollte ein Wendepunkt im Wahlkampf des künftigen deutschen Kanzlerkandidaten Armin Laschet werden: Als bei einem Besuch hochrangiger Politiker in den überschwemmten Gebieten am 17. Juli Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die Kameras der anwesenden Reporter sprach, war im Hintergrund deutlich zu sehen, wie Laschet einen Heiterkeitsanfall erlitt und in einer Gruppe von Kollegen in schallendes Gelächter ausbrach.