Tiktok-Videos - Jetzt wollen auch Schweizer Firmen vom «Squid-Game»-Hype profitieren

Schlägerei wegen «Squid Game Café»

Netflix eröffnete kürzlich in Paris ein Pop-up namens «Squid Game Café». Das Café im 2. Arrondissement sollte die Fans in die Welt von «Squid Game» entführen. Doch die Firma unterschätzte wohl den Hype um die Hit-Serie. Das Interesse war enorm: Hunderte Menschen warteten stundenlang im strömenden Regen, um in das Café zu gelangen, berichtet 20minutes. Die Wartezeit schien die Nerven einiger Fans so sehr zu strapazieren, dass in der Warteschlange ein handfester Streit ausbrach. Fäuste flogen und es brach kurzzeitig Panik aus. Sicherheitskräfte mussten schliesslich eingreifen, um die Streithähne zu trennen.