«Sommerhaus der Stars»Jetzt wollen die Paare ihr Image retten

Das Konzept der RTL-Show «Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» ist eine Steilvorlage für Konflikte: Acht (halb)berühmte Paare verbringen gemeinsame Sommerferien in Stockbett-Zimmern in einem Haus im deutschen Westmünsterland. Das ständige Aufeinanderhocken in Kombination mit grossen Egos führt zwangsläufig zu Streitereien. Was in den vergangenen Wochen passiert ist, übersteigt jedoch die Grenzen jeglichen Trash-TVs.